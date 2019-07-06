Арнаутович может стать игроком «Шанхай СИПГ» 6 июля
Нападающий лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович может стать игроком «Шанхай СИПГ» сегодня, 6 июля, сообщает Sky Sports.
По информации источника, клубы согласовали условия трансфера 30-летнего футболиста за € 25 млн. Сообщается, что Арнаутович прошёл медицинский осмотр в расположении китайского клуба и близок к подписанию контракта.
Ранее сообщалось, что руководство «молотобойцев» осталось крайне недовольным комментариями брата игрока, который сказал, что клуб использует Марко.
Напомним, в минувшее зимнее трансферное окно форвард хотел продолжить карьеру в Китае, но тогда заинтересованные команды отказались платить за него почти € 60 млн. В итоге он продлил контракт с «Вест Хэмом».
Источник: все в «Вест Хэме» хотят, чтобы клуб продал Арнаутовича
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