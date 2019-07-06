Радимов: не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст Суперкубок «Локомотиву»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче Суперкубка России между первой командой петербургского клуба и «Локомотивом». Игра состоится сегодня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.
«Не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст трофей сопернику. Вспомните, по весне клуб не проиграл ни одного матча, в том числе и «Локомотиву». Не думаю, что за межсезонье расклады как-то сильно изменились. В составе сине-бело-голубых — лучшие игроки страны, которые, без сомнения, сохранили свои чемпионские кондиции», — цитирует Радимова RT на русском.
43-летний специалист прокомментировал также слухи о конфликте между главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым и руководством клуба.
«Не совсем согласен с тем, что информационный фон никак не влияет на футболистов и тренеров. Но вся эта история может оказаться двоякой: она может как разобрать коллектив, так и, напротив, завести его и разозлить. Как будет в истории с «Локомотивом», мне сказать сложно, но, без сомнения, во время игры мы поймём, как на них повлияли все эти новости», — сказал Радимов.
- 6 июля 2019
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