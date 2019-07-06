Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fotomac.
По информации источника, «Фенербахче» ведёт активную работу, чтобы трансфер Озила состоялся. Отмечается, что трансферная стоимость немецкого футболиста очень высока, поэтому руководство «Фенербахче» старается договориться с «Арсеналом» о переходе Озила на более выгодных для турецкого клуба условиях. Контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до 2021 года.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Озил провёл 24 матча, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Ранее Озил заявил, что счастлив в «Арсенале», а его агент сказал, что Месут будет выступать за лондонский клуб как минимум до истечения срока контракта.
«Арсенал» не получил ни одного предложения по Озилу
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