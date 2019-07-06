Защитник «Рубина» Абдуллин может продолжить карьеру в «Зените»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Рубина» Раиль Абдуллин может перейти в «Зенит».
Абдуллин является воспитанником казанского клуба. За первую команду «Рубина» он сыграл два матча. Его дебют состоялся в выездной игре 17-го тура Российской Премьер-Лиги как раз с «Зенитом». 9 декабря прошлого года казанская команда обыграла будущего чемпиона со счётом 2:1, сам Абдуллин провёл на поле 63 минуты и был заменён на Данила Степанова.
Второй матч за «Рубин» защитник сыграл в Кубке России. В ответной четвертьфинальной игре с «Локомотивом» казанская команда уступила сопернику со счётом 0:1, Абдуллин провёл на поле все 90 минут.
Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 250 тыс.
Радимов: не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст Суперкубок «Локомотиву»
- 6 июля 2019
-
12:19
-
11:59
-
11:54
-
11:46
-
11:34
-
11:30
-
11:07
-
10:51
-
10:47
-
10:34
-
10:33
-
10:20
-
10:11
-
10:08
-
10:00
-
09:48
-
09:42
-
09:35
-
09:27
-
09:17
-
09:14
-
09:01
-
08:49
-
08:15
-
07:38
-
07:21
-
07:03
-
06:27
-
06:02
-
05:27
-
04:54
-
04:44
-
04:28
-
03:03
-
02:49
Партнерский контент