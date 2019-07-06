Защитник «Рубина» Абдуллин может продолжить карьеру в «Зените»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Рубина» Раиль Абдуллин может перейти в «Зенит».

Абдуллин является воспитанником казанского клуба. За первую команду «Рубина» он сыграл два матча. Его дебют состоялся в выездной игре 17-го тура Российской Премьер-Лиги как раз с «Зенитом». 9 декабря прошлого года казанская команда обыграла будущего чемпиона со счётом 2:1, сам Абдуллин провёл на поле 63 минуты и был заменён на Данила Степанова.

Второй матч за «Рубин» защитник сыграл в Кубке России. В ответной четвертьфинальной игре с «Локомотивом» казанская команда уступила сопернику со счётом 0:1, Абдуллин провёл на поле все 90 минут.

Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 250 тыс.