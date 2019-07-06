«Зенит» сыграет в лазурной форме, «Локомотив» — в белой
Стало известно, в какой форме сыграют футболисты «Зенита» и «Локомотива» в матче за Суперкубок России. Петербургский «Зенит» выйдет на поле в лазурной форме, а московский «Локомотив» сыграет в белой экипировке.
Фото доступны на странице «Зенита» в «Твиттере».
Встреча состоится сегодня, 6 июля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале турнира «Урал» со счётом 1:0.
- 6 июля 2019
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