Румынский суд лишил ФКСБ победы в Кубке чемпионов и 45 национальных трофеев

В Румынии местный суд принял громкое решение в деле между клубами ФКСБ и «Стяуа», сообщает Gazeta Sporturilor.
Владелец второго клуба Флорину Талпану выиграл спор у собственника первого Джиджи Бекали в вопросе правопреемства «Стяуа». Суд постановил считать правопреемником «Стяуа» клуб, который сейчас выступает в 4-м дивизионе страны. Таким образом, ФКСБ официально лишён побед в Кубке чемпионов, Суперкубке УЕФА и 45 национальных трофеев — 21 чемпионства, 20 Кубков и 4 Суперкубков.
Самый титулованный клуб Румынии был основан 7 июня 1947 года под названием Спортивная ассоциация армии. В 1961 году он был переименован в «Стяуа». С 1998 года клуб разорвал все связи с армией и стал независимой структурой. В том же году при непосредственном участии военного ведомства Румынии был создан новый «Стяуа». В 2017 году из-за конфликта интересов клуб Бекали был переименован в ФКСБ. В суде армейский клуб сумел доказать, что именно он является правопреемником названия «Стяуа» и клубного герба. Все выигранные трофеи клубом до 2003 года также перешли от ФКСБ к клубу из 4-го дивизиона.
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