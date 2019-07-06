Защитник «Барселоны» Паленсия перешёл в «Сент-Этьен»
«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе защитника Серхи Паленсия в «Сент-Этьен».
Французский клуб заплатит за 23-летнего футболиста € 2 млн плюс € 1 млн в качестве бонусов. Также «Барселона» получит 20% суммы последующего трансфера Паленсии. Контракт защитника с «Сент-Этьеном» рассчитан до лета 2023 года.
«Барселона» искренне благодарит Серхи за преданность и желает больших успехов в будущем", — говорится в сообщении пресс-службы каталонцев.
В минувшем сезоне Серхи Паленсия выступал в составе «Бордо» на правах аренды. Испанский футболист принял участие в 25 матчах французской Лиги 1 и отметился 3 результативными передачами. Ранее игрок выступал за молодёжную команду «Барселоны».
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