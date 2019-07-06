Цыганков — лучший игрок чемпионата Украины сезона-2018/19

На Украине назвали имена лучшего игрока, голкипера, тренера, молодого футболиста и арбитра Премьер-лиги сезона-2018/19, сообщает официальный сайт УПЛ.



Лучший футболист

1. Виктор Цыганков («Динамо»)

2. Тайсон («Шахтёр»)

3. Жуниор Мораес («Шахтёр»)



Лучший вратарь

1. Андрей Пятов («Шахтёр»)

2. Юрий Панькив («Александрия»)

3. Никита Шевченко («Карпаты» и «Заря»)



Лучший тренер

1. Паулу Фонсека («Шахтёр»)

2. Владимир Шаран («Александрия»)

3. Александр Хацкевич («Динамо»)



Лучший молодой футболист

1. Виталий Миколенко («Динамо»)

2. Марьян Швед («Карпаты»)

3. Николай Шапаренко («Динамо»)



Лучший арбитр

1. Анатолий Абдула (Харьков)

2. Юрий Можаровский (Львов)

3. Константин Труханов (Харьков)



Лауреаты получат почётные награды перед матчем за Суперкубок Украины, который состоится 28 июля на стадионе «Черноморец».