Обедзинский: гремучая смесь Дзюбы и Азмуна разорвёт «Локомотив» к чёрту

Бывший футболист «Зенита» Владимир Обедзинский поделился мнением о предстоящем матче Суперкубка России между петербургским клубом и «Локомотивом». Игра состоится сегодня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.
«Мне кажется, «Зенит» дёрнет «Локомотив». Гремучая смесь Дзюбы и Азмуна разорвёт всех к чёрту! Но это чисто мои догадки. Питерцы хорошо попахали в прошлом чемпионате с тренером года Богдановичем. Наверное, и в новом сезоне они продолжат в том же духе.
Только вот Заболотного надо отдавать в «Уфу» или «Сочи». Пусть борется за выживание в таких командах, это его стезя. Нечего ему больше делать в «Зените». Посидел он на лавке в Питере полтора года, миллиончики понаполучал, а теперь пора доказывать», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».
- 6 июля 2019
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