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Фарфан перенёс операцию

Фарфан перенёс операцию
Футбол / РПЛ 0

В пятницу, 5 июля, полузащитник московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан перенёс операцию в связи с повреждением хряща коленного сустава, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Хирург, проводивший операцию, сообщил, что она прошла успешно. Ближайшие несколько дней Фарфан проведёт в клинике в Барселоне. Точные сроки восстановления перуанского футболиста станут известны после повторного осмотра, который пройдёт через месяц.

Фото доступно на странице Фарфана в «Инстаграме».

Напомним, Фарфан получил травму колена, находясь в расположении сборной Перу на Кубке Америки. Сборная Перу добралась до финала соревнования, где её соперником станет национальная команда Бразилии. Матч состоится 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».

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