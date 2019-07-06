Семак — о матче с «Локомотивом»: звонкое эхо в преддверии нового чемпионата

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с московским «Локомотивом».



«Звонкое эхо в преддверии нового чемпионата России. Матч двух лучших команд прошлого сезона. Одна игра — один трофей», — написал Семак на своей странице в «Инстаграме».



Встреча состоится сегодня, 6 июля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале турнира «Урал» со счётом 1:0.

«Зенит» сыграет в лазурной форме, «Локомотив» — в белой