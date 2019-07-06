«Оренбург» сыграл вничью с чемпионом Хорватии в товарищеском матче

Сегодня, 6 июля «Оренбург» провёл товарищеский матч с загребским «Динамо» на сборе в Австрии. Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.



Голами в составе оренбургской команды отметились полузащитник Никита Маляров, который отправил мяч в ворота хорватского клуба на 30-й минуте, и нападающий Джордже Деспотович, забивший на 59-й минуте.



«Оренбург» занял 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Загребское «Динамо» по итогам минувшего сезона стало чемпионом Хорватии. Напомним, в минувшем контрольном матче «Оренбург» уверенно обыграл чемпиона Дании, «Копенгаген», со счётом 2:0. В первом матче чемпионата России сезона-2019/20 «Оренбург» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт 13 июля.