«Оренбург» сыграл вничью с чемпионом Хорватии в товарищеском матче
Сегодня, 6 июля «Оренбург» провёл товарищеский матч с загребским «Динамо» на сборе в Австрии. Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.
Голами в составе оренбургской команды отметились полузащитник Никита Маляров, который отправил мяч в ворота хорватского клуба на 30-й минуте, и нападающий Джордже Деспотович, забивший на 59-й минуте.
«Оренбург» занял 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Загребское «Динамо» по итогам минувшего сезона стало чемпионом Хорватии. Напомним, в минувшем контрольном матче «Оренбург» уверенно обыграл чемпиона Дании, «Копенгаген», со счётом 2:0. В первом матче чемпионата России сезона-2019/20 «Оренбург» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт 13 июля.
- 6 июля 2019
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