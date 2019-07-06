«Реал» согласовал уже шестой трансфер этим летом

«Реал» согласовал подписание полузащитника «Сарагосы» Альберто Соро, сообщает AS.

По информации источника, в контракте 20-летнего хавбека была прописана сумма отступных в размере € 9 млн. Однако из-за имеющихся финансовых проблем «Сарагоса» согласилась продать своего игрока «Королевскому клубу» за € 2,5 млн. «Сливочным» осталось согласовать условия личного контракта с футболистом. Вполне вероятно, что следующий сезон игрок проведёт снова в «Сарагосе» — «Реал» будет готов отпустить его в аренду.

В минувшем сезоне Соро принял участие в 31 матче на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с «Сарагосой» рассчитан до лета 2022 года.

Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.