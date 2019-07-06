«Челси» объявил о заключении нового контракта с Лофтус-Чиком
«Челси» на официальном сайте объявил о подписании нового долгосрочного контракта с полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком. Новое соглашение 23-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитано до 2024 года.
«Я действительно рад тому, что могу остаться здесь ещё на 5 лет. Это место, где я вырос как футболист. Надеюсь, что буду выступать в составе „Челси“ гораздо дольше. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы стать ключевым игроком „Челси“», — отметил Лофтус-Чик.
Лофтус-Чик выступает за основную команду «Челси» с 2014 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Также Рубен играет за национальную команду Англии с 2017 года.
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