«Рубин» объявил о заключении контракта с Кварацхелией

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с полузащитником Хвичей Кварацхелией.
Контракт с 18-летним грузинским футболистом рассчитан на пять сезонов – до лета 2024 года.
Во второй половине минувшего сезона Кварацхелия выступал за «Локомотив» на правах аренды. Срок действия арендного соглашения хавбека с «железнодорожниками» истёк 30 июня. Игрок не стал подписывать с клубом полноценный контракт, несмотря на предварительную договорённость.
В составе «Локомотива» Кварацхелия принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол. В 2018 году хавбек перешёл в «Металлург» (Рустави). За грузинский клуб он провёл 18 матчей, забив 3 мяча. Выступал за юношеские сборные Грузии, в составе которых в 25 матчах забил 17 мячей.
- 6 июля 2019
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