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Ляказетт: через несколько лет «Арсенал» начнёт претендовать на большие трофеи

Ляказетт: через несколько лет «Арсенал» начнёт претендовать на большие трофеи
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт считает, что его команде не стоит рассчитывать на победу в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов в ближайшие несколько лет.

«Такой клуб, как «Арсенал», должен играть в Лиге чемпионов в каждом сезоне. Через несколько лет мы начнём претендовать на большие трофеи, но пока нужно сосредоточиться на попадании в Лигу чемпионов», — сказал Ляказетт в интервью FourFourTwo.

В сезоне-2018/19 «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге Европы «канониры» дошли до финала, где со счётом 1:4 проиграли лондонскому «Челси».

Александр в минувшей кампании, выступая за «Арсенал», забил 19 голов и отдал 13 результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.

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