Лепёхин: «Зенит» способен забить «Локомотиву» много мячей, но выиграет 1:0

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Локомотивом». Игра пройдёт сегодня, 6 июня, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнётся в 19:00 мск.



«Не могу с уверенностью сказать, что питерцы легко обыграют «Локомотив». Матч пройдёт после перерыва, в котором происходит определённая работа в команде: меняется состав, происходит селекция. Прогнозировать стартовый состав очень сложно. В таких матчах видно, кому будет доверять главный тренер. «Зенит» способен забить много мячей, но игра будет напряжённой, не очень яркой. Ожидаю победу «Зенита» с минимальным счётом 1:0.



Питерцы имеют возможность проводить высококлассную трансферную политику каждый сезон, но не всегда её проводят. Уход любого футболиста из «Зенита» не сильно сказывается на игре. В клубе нет незаменимых футболистов, таких, как Месси для «Барселоны». Все игроки высокого уровня, но всегда можно произвести ротацию. Сейчас подписали Сантоса – для «Зенита» большим плюсом в этом трансфере является то, что он играл в Бундеслиге.



Что касается места проведения матча, я за то, чтобы матчи Суперкубка проводились в разных городах. В силу того что «ВТБ Арена» открылась недавно, считаю, решение провести матч там было правильным. Люди по всей стране увидят новый динамовский стадион», — сказал Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

«Зенит» — «Локомотив». Прогноз: Москва останется без Суперкубка «Зенит» уже дважды побеждал «Локомотив» в матчах за Суперкубок и не намерен останавливаться.