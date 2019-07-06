Алвес получил предложение от «Интера», но хочет вернуться в «Барселону»

«Интер» предложил выгодный контракт правому защитнику национальной команды Бразилии Дани Алвесу. Игрок, являющийся свободным агентом, заинтересован в продолжении карьеры в миланском клубе, но надеется, что с ним захочет заключить соглашение каталонская «Барселона», в которой он провёл большую часть карьеры, сообщает Esporte.

На Алвеса претендуют также «Севилья», туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико». 36-летний бразилец рассчитывает определиться с будущим до 20 июля.

Последние два года Дани провёл в «Пари Сен-Жермен». В составе французского клуба защитник завоевал шесть трофеев, включая два титула Лиги 1 и один Кубок страны.

В минувшем сезоне Алвес на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 32 встречах.