Алвес получил предложение от «Интера», но хочет вернуться в «Барселону»
«Интер» предложил выгодный контракт правому защитнику национальной команды Бразилии Дани Алвесу. Игрок, являющийся свободным агентом, заинтересован в продолжении карьеры в миланском клубе, но надеется, что с ним захочет заключить соглашение каталонская «Барселона», в которой он провёл большую часть карьеры, сообщает Esporte.
На Алвеса претендуют также «Севилья», туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико». 36-летний бразилец рассчитывает определиться с будущим до 20 июля.
Последние два года Дани провёл в «Пари Сен-Жермен». В составе французского клуба защитник завоевал шесть трофеев, включая два титула Лиги 1 и один Кубок страны.
В минувшем сезоне Алвес на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 32 встречах.
Мончи — о трансфере Д. Алвеса: «Севилья» не в голове Дани, но надежда есть
- 6 июля 2019
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