«Зенит» — «Локомотив»: команды объявили составы на матч за Суперкубок России

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России, который состоится сегодня, 6 июля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Состав «Зенита»: Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Артём Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.



Состав «Локомотива»: Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбусь, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов.



Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале турнира «Урал» со счётом 1:0.

«Зенит» — «Локомотив». Прогноз: Москва останется без Суперкубка «Зенит» уже дважды побеждал «Локомотив» в матчах за Суперкубок и не намерен останавливаться.