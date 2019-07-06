«Зенит» — «Локомотив»: команды объявили составы на матч за Суперкубок России

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России, который состоится сегодня, 6 июля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав «Зенита»: Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Артём Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.
Состав «Локомотива»: Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбусь, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале турнира «Урал» со счётом 1:0.
- 6 июля 2019
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