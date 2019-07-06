«Манчестер Юнайтед» предложил € 75 млн за Милинкович-Савича
Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с «Лацио» о трансфере центрального полузащитника Сергея Милинкович-Савича. «Красные дьяволы» сделали римлянам предложение в размере € 75 млн, сообщает Marca.
Вчера, 5 июля, стало известно, что в Лондоне находится спортивный директор «Лацио» Игли Таре, который пытается заключить сделку с «МЮ».
Ранее сообщалось, что желание приобрести Милинкович-Савича выразил «Пари Сен-Жермен», но действующих чемпионов французской Лиги 1 отпугнула высокая стоимость игрока.
В сезоне-2018/19 Сергей, выступая за «Лацио», забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 41 матче во всех турнирах.
«Манчестер Юнайтед» в минувшей кампании занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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