«ПСЖ» подписал контракт с Булкой
«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с бывшим голкипером «Челси» Марчином Булкой.
19-летний польский футболист, перешедший в стан парижан на правах свободного агента по истечении контракта с лондонцами, подписал с французским клубом соглашение на два сезона — до лета 2021 года.
За три сезона в «Челси» Булка играл за взрослую команду лишь на предсезонных турнирах в США, а в официальных матчах редко попадал даже в заявку. В сезоне-2018/19 голкипер провёл 5 матчей в чемпионате дублирующих составов английской Премьер-лиги.
До переезда в столицу Великобритании Марчин выступал за польский клуб «Эскола» Варшава. На его счету 7 матчей за различные молодёжные сборные Польши.
«ПСЖ» подписал контракт с Булкой
Фото: Официальный сайт ФК «Пари Сен-Жермен»
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