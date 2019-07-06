Тульский «Арсенал» на 90-й минуте упустил победу в матче с «Зальцбургом»
В Брамберг-ам-Вильдкогеле (Австраия) на стадионе «Шпортплац Брамберг» состоялся товарищеский матч «Ред Булл Зальцбург» — «Арсенал» (Тула). Встреча завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал нападающий «Арсенала» Ламек Банда, отличившийся перед свистком на перерыв. «Зальцбург» избежал поражения благодаря голу на 90-й минуте, который забил форвард Эрлинг Холанн.
«Арсенал» завершил сезон-2018/19 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 встречах команда из Тулы одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В следующей кампании «оружейники» примут участие в Лиге Европы.
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Товарищеские матчи (клубы)
06 июля 2019, суббота. 17:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1 : 1
Арсенал Т
Тула, Россия
0:1 – Банда – 45+1, 1:1 – Холанн – 90
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