Тульский «Арсенал» на 90-й минуте упустил победу в матче с «Зальцбургом»

В Брамберг-ам-Вильдкогеле (Австраия) на стадионе «Шпортплац Брамберг» состоялся товарищеский матч «Ред Булл Зальцбург» — «Арсенал» (Тула). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Арсенала» Ламек Банда, отличившийся перед свистком на перерыв. «Зальцбург» избежал поражения благодаря голу на 90-й минуте, который забил форвард Эрлинг Холанн.

«Арсенал» завершил сезон-2018/19 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 встречах команда из Тулы одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В следующей кампании «оружейники» примут участие в Лиге Европы.

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