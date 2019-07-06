Аргентина — Чили: онлайн-трансляция матча за бронзу Кубка Америки — в 22:00

Сегодня, 6 июня, на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу состоится матч за третье место на Кубке Америки — 2019 между сборными Аргентины и Чили. Начао — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Парагвая во главе с Марио Альберто Диасом де Виваром. В роли его ассистентов выступят Эдуардо Кардосо Эскобар и Дарио Гаона Родригес. Резервный рефери — Хери Варгас Каррено из Боливии.



В четвертьфинале Кубка Америки аргентинцы проиграли Бразилии со счётом 0:2, а чилийцы потерпели разгром от Перу (0:3). На групповом этапе соперниками Аргентины были Колумбия, Парагвай и Катар. Чили в свою очередь противостоял Уругваю, Японии и Эквадору. С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

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