В Японии футболист забил чудо-гол почти с нулевого угла
Невероятный гол был забит в матче 18-го тура чемпионата Японии между командами «Касима Антлерс» и «Джубило Ивата», прошедшем на стадионе «Касима Соккер» в Касиме и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 40-й минуте, при счёте 1:0, футболист «Касима Антлерс» Йюта Коике поразил ворота гостей. После заброса вдоль боковой линии от партнёра защитник обогнал соперника и, находясь практически под нулевым углом к воротам, мощным ударом отправил мяч за спину голкиперу. Решение Коике застало голкипера врасплох, и он не сумел спасти свою команду.
Видеоролик можно посмотреть на «Чемпионате».
«Касима Антлерс» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Джей-лиги. «Джубило Ивата» располагается на последней, 18-й строчке.
- 6 июля 2019
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