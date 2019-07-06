«Зенит» — «Локомотив»: Азмун сравнял счёт в матче

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч за Суперкубок России — 2019. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



По истечении основного времени первого тайма, когда счёт был 1:0 в пользу «железнодорожников», сине-бело-голубым удалось восстановить равенство. Гол себе в актив записал нападающий Сердар Азмун, отправивший мяч в сетку ворот соперника с близкого расстояния.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступают Алексей Стипиди и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Михаил Вилков.



Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале турнира «Урал» со счётом 1:0.