Агент: состав «Баварии» не соответствует амбициям Нойера

Томас Крот, агент голкипера «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера, дал понять, что его клиент может покинуть мюнхенский клуб.
«Нойер хочет выиграть Евро-2020 и снова стать победителем Лиги чемпионов. Он ориентирован на успех. У меня сложилось впечатление, что разрыв между командами из топ-4 АПЛ и «Баварией» уже очень большой. Состав мюнхенцев в настоящее время не настолько конкурентоспособен, чтобы решать задачи Мануэля.
Нойер, вероятно, снова будет блистать, когда увидит отдачу от «Баварии». Он не собирается уходить из футбола в 2021 году. Сейчас ему нужно решить, как всё будет развиваться в будущем. Продление контракта и завершение карьеры в «Баварии» — очевидный вариант, но не единственный», — цитирует Крота Suddeutsche Zeitung.
Действующий контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года.
- 6 июля 2019
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