«Зенит» — «Локомотив»: Алексей Миранчук забил второй гол за три минуты

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч за Суперкубок России — 2019, в котором встречаются «Зенит» и «Локомотив». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 82-й минуте, при счёте 2:2, полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук вывел свою команду вперёд. Хавбек отправил мяч в ближний угол ворот соперника, находясь на линии штрафной, и оформил дубль за три минуты.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступают Алексей Стипиди и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Михаил Вилков.



Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале турнира «Урал» со счётом 1:0.