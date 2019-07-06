«Баия» объявила о переходе Бекао в «Удинезе»

Бразильский клуб «Баия», владеющий правами на защитника Родриго Бекао, на официальном сайте объявил о переходе игрока в «Удинезе».

Сумма трансфера составила 7 млн бразильских реалов (примерно € 1,63 млн). «Баия» получит также 15% от будущей продажи футболиста.

Сезон-2018/19 Бекао провёл на правах аренды в московском ЦСКА. 23-летний защитник помог «армейцам» в 36 матчах во всех турнирах. Столичный клуб мог выкупить бразильца, но не сумел договориться с ним о личном контракте.

«Удинезе» завершил минувшую кампанию на 12-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А. В 38 встречах команда Игора Тудора одержала 11 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

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