«Баия» объявила о переходе Бекао в «Удинезе»
Бразильский клуб «Баия», владеющий правами на защитника Родриго Бекао, на официальном сайте объявил о переходе игрока в «Удинезе».
Сумма трансфера составила 7 млн бразильских реалов (примерно € 1,63 млн). «Баия» получит также 15% от будущей продажи футболиста.
Сезон-2018/19 Бекао провёл на правах аренды в московском ЦСКА. 23-летний защитник помог «армейцам» в 36 матчах во всех турнирах. Столичный клуб мог выкупить бразильца, но не сумел договориться с ним о личном контракте.
«Удинезе» завершил минувшую кампанию на 12-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А. В 38 встречах команда Игора Тудора одержала 11 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
Посмотреть список летних трансферов клубов РПЛ можно на «Чемпионате».
Президент «Баии»: Бекао перейдёт в «Удинезе», мы получим € 1,4 млн
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