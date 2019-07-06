Видео: Сёмин заводит фанатов «Локомотива», скандирующих кричалку в его честь

Болельщики московского «Локомотива» поблагодарили главного тренера команды Юрия Сёмина после победы в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Игра состоялась сегодня, 6 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».



После финального свистка специалист отправился к трибуне с фанатами команды, после чего болельщики начали скандировать: «Только Сёмин Юрий Палыч». Тренер оценил поддержку и стал заводить трибуны.

Эта победа в Суперкубке России стала для «Локомотива» третьей в истории. Ранее трофей покорялся столичной команде в 2003 и 2005 годах.



Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» со счётом 1:0.