Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Геркус — о победе «Локо»: фантастическая игра, гениальный Алексей Миранчук!

Геркус — о победе «Локо»: фантастическая игра, гениальный Алексей Миранчук!
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поздравил «железнодорожников» с победой в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Локомотив» вырвал победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.

«Фантастическая игра! Гениальный Алексей Миранчук! Поздравляю «Локо» с победой! Молодцы!» — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.

«Локомотив» снял суперкубковое проклятие! У Сёмина ещё один трофей
Открытие сезона удалось на славу: «железнодорожники» выиграли у «Зенита» в огненном матче.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент