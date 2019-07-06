Геркус — о победе «Локо»: фантастическая игра, гениальный Алексей Миранчук!

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поздравил «железнодорожников» с победой в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Локомотив» вырвал победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.

«Фантастическая игра! Гениальный Алексей Миранчук! Поздравляю «Локо» с победой! Молодцы!» — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.