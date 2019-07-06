Месси — в составе Аргентины на матч за бронзу Кубка Америки с Чили

Сборные Аргентины и Чили огласили стартовые составы на матч за третье место на Кубке Америки, который состоится сегодня, 6 июня, на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав Аргентины: Франко Армани, Хуан Фойт, Херман Песселья, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Джовани Ло Чельсо, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Лионель Месси, Пауло Дибала, Серхио Агуэро.
Состав Чили: Габриэль Ариас, Маурисио Исла, Пауло Диас, Гари Медель, Гонсало Хара, Жан Босежур, Эрик Пульгар, Чарлес Арангис, Артуро Видаль, Алексис Санчес, Эдуардо Варгас.
Обслужит встречу бригада арбитров из Парагвая во главе с Марио Альберто Диасом де Виваром. В роли его ассистентов выступят Эдуардо Кардосо Эскобар и Дарио Гаона Родригес. Резервный рефери — Хери Варгас Каррено из Боливии.
В четвертьфинале Кубка Америки аргентинцы проиграли Бразилии со счётом 0:2, а чилийцы потерпели разгром от Перу (0:3).
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