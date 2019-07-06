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Фанаты «Зенита» поаплодировали Сёмину после проигрыша в матче за Суперкубок

Фанаты «Зенита» поаплодировали Сёмину после проигрыша в матче за Суперкубок
Футбол / РПЛ 0

Болельщики «Зенита» встретили главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина аплодисментами после окончания матча за Суперкубок России, несмотря на поражение их команды.

Специалист отправился благодарить трибуны и не оставил без внимания фанатов соперников, которые ответили ему взаимностью.

Видеоролик можно посмотреть на «Чемпионате».

Эта победа в Суперкубке России стала для «Локомотива» третьей в истории. Ранее трофей покорялся столичной команде в 2003 и 2005 годах.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, одержав победу в финальном матче турнира с «Уралом» со счётом 1:0.

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