Фанаты «Зенита» поаплодировали Сёмину после проигрыша в матче за Суперкубок

Болельщики «Зенита» встретили главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина аплодисментами после окончания матча за Суперкубок России, несмотря на поражение их команды.



Специалист отправился благодарить трибуны и не оставил без внимания фанатов соперников, которые ответили ему взаимностью.

Видеоролик можно посмотреть на «Чемпионате».



Эта победа в Суперкубке России стала для «Локомотива» третьей в истории. Ранее трофей покорялся столичной команде в 2003 и 2005 годах.



Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, одержав победу в финальном матче турнира с «Уралом» со счётом 1:0.