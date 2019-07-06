Семак — о судействе в игре с «Локо»: фолы, руки не свистели, пенальти не ставили

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу арбитров в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».
Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников». «Локомотив» вырвал победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.
«Были ли вопросы по судейству? Были, и достаточно много. Две жёлтые карточки Оздоеву были показаны в ситуациях, когда он играл в мяч. Фолы, руки не свистели, пенальти не ставили. Ждём VAR. Судьям, наверное, тоже сложно. Но вопросов к судье было сегодня много», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.
- 6 июля 2019
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