Семак — о судействе в игре с «Локо»: фолы, руки не свистели, пенальти не ставили

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу арбитров в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников». «Локомотив» вырвал победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.

«Были ли вопросы по судейству? Были, и достаточно много. Две жёлтые карточки Оздоеву были показаны в ситуациях, когда он играл в мяч. Фолы, руки не свистели, пенальти не ставили. Ждём VAR. Судьям, наверное, тоже сложно. Но вопросов к судье было сегодня много», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.