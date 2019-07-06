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Сёмин поздравил братьев Миранчуков, различив их по надписям на футболках

Сёмин поздравил братьев Миранчуков, различив их по надписям на футболках
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» одержал победу в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Игра состоялась сегодня, 6 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

После финального свистка главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин начал поздравлять своих подопечных. Добравшись до полузащитника Антона Миранчука, специалист проверил надпись на его футболке, чтобы не перепутать с братом Алексеем. Затем Сёмин добрался и до второго брата, который в этом матче записал на свой счёт два гола.

Эта победа в Суперкубке России стала для «Локомотива» третьей в истории. Ранее трофей покорялся столичной команде в 2003 и 2005 годах.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, одержав победу в финальном матче турнира с «Уралом» со счётом 1:0.

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