Сёмин поздравил братьев Миранчуков, различив их по надписям на футболках

Московский «Локомотив» одержал победу в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Игра состоялась сегодня, 6 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.
После финального свистка главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин начал поздравлять своих подопечных. Добравшись до полузащитника Антона Миранчука, специалист проверил надпись на его футболке, чтобы не перепутать с братом Алексеем. Затем Сёмин добрался и до второго брата, который в этом матче записал на свой счёт два гола.
Эта победа в Суперкубке России стала для «Локомотива» третьей в истории. Ранее трофей покорялся столичной команде в 2003 и 2005 годах.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, одержав победу в финальном матче турнира с «Уралом» со счётом 1:0.
- 6 июля 2019
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