Джорджевич: обидно, что, как только я вышел на поле, «Локо» сразу два забил

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич высказался о матче за Суперкубок России с «Локомотивом», в котором его команда потерпела поражение со счётом 2:3.



«Конечно, мы сильно расстроены, на сборах готовились к этой игре. У нас не получилось всё как надо, а «Локо» эту победу заслужил. В концовке непонятно, что случилось: за три минуты получили два гола. Получили первый, не успели вернуться и открыть глаза, а уже опять нам забили. «Локо» был сегодня хорош.



Обидно, что я только появился на поле — а они сразу два мяча забили. Не знаю, связано это с моим выходом или нет, но мне очень неприятно. С хорошими игроками легко найти общий язык, так что с Дзюбой тоже нет проблем. «Локомотив» впервые обыграл «Зенит» в игре за Суперкубок? Могу их только поздравить.



Что касается слухов про моё будущее, то я счастлив в «Зените», а что будет дальше, не могу сказать. Но я бы хотел остаться», — передаёт слова Джорджевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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