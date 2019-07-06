Семак: переход Сутормина в «Зенит»? Это всё домыслы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения со счётом 2:3 в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» прокомментировал информацию «Чемпионата» о переходе в стан сине-бело-голубых полузащитника казанского «Рубина» Алексея Сутормина.
«Всё, о чём пишется сейчас, — это всё домыслы. Рассуждать о чём-то гипотетически… Давайте дождёмся какого-то решения, а потом поговорим», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Сутормин является воспитанником «Зенита». Хавбек перешёл в «Рубин» в конце июня 2019 года из «Оренбурга». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве сроком на четыре сезона. В минувшей кампании 25-летний игрок забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.
Юрист: можно оформить трансфер Сутормина в «Зенит» из «Оренбурга», а не «Рубина»
- 6 июля 2019
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