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Живоглядов: первый трофей в первой игре — что может быть лучше?

Живоглядов: первый трофей в первой игре — что может быть лучше?
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями от победы в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2).

«Эмоции потрясающие, я давно хотел взять первый трофей. Первый трофей в первой игре — что может быть лучше? Никаких сомнений в выборе клуба нет!

Сборы прошли замечательно, всё хорошо. Секрет Юрия Павловича? Понять его я успел, но говорить не буду, а то мало ли — пропадёт! Игру мы перевернули за счёт характера, но слова Юрия Павловича в перерыве тоже сыграли свою роль. Игра получилась зрелищной: сначала мы повели, потом они, но мы вырвали победу. Так победа более красочной даже получилось.

После «Уфы» переключился на «Локо» уже полностью, сейчас настраиваюсь на следующие игры. Ребята из «Уфы» уже поздравили с трофеем», — передаёт слова Живоглядова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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