Сёмин: 9-го числа будет встреча с фанатами. Наверное, послушаем их претензии
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о поведении болельщиков команды во время матча за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2).
«Фанатская трибуна «Локо» сегодня молчала на протяжении большей части первого тайма? Я не знаю, почему она молчала. Но мы должны друг друга слышать. Мы всегда играли для болельщиков. Они для нас — это главное. Они у нас преданные, ради них футболисты бьются.
9-го числа у нас будет вручение медалей и встреча с болельщиками. Наверное, мы послушаем какие-то претензии. Это нужно делать», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Эта победа в Суперкубке России стала для «Локомотива» третьей в истории. Ранее трофей покорялся столичной команде в 2003 и 2005 годах.
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