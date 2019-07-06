Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ротенберг и Сёмин подняли кубок перед болельщиками «Локомотива»

Ротенберг и Сёмин подняли кубок перед болельщиками «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Игроки и члены тренерского штата московского «Локомотива» отпраздновали победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин и защитник команды Борис Ротенберг торжественно подняли кубок перед болельщиками.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Железнодорожники» заняли второе место в турнирной таблице, а также завоевали Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.

«Локомотив» снял суперкубковое проклятие! У Сёмина ещё один трофей
Открытие сезона удалось на славу: «железнодорожники» выиграли у «Зенита» в огненном матче.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент