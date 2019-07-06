Сёмин — игрокам «Локо»: вы сделали великий праздник, выпиваю за вас, браво!

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к игрокам команды после победы в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.

«Вы просто молодцы. Сегодня вы провели потрясающий матч. За вас выпиваю. Браво, ребята. Красавцы! Праздник сделали великий», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.