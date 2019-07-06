Фанаты «Локомотива» скандировали Ротенбергу «Боря!»
Болельщики московского «Локомотива» после победы команды в матче за Суперкубок России с «Зенитом» выразили поддержку травмированному защитнику Борису Ротенбергу.
Фанаты скандировали 33-летнему игроку «Боря!».
Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Железнодорожники» заняли второе место в турнирной таблице, а также завоевали Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.
После игры с сине-бело-голубыми Ротенберг назвал главного тренера команды Юрия Сёмина мифическим человеком.
Ротенберг и Сёмин подняли кубок перед болельщиками «Локомотива»
- 6 июля 2019
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