Аргентина — Чили: Месси и Медель удалены с поля за стычку

В Сан-Паулу на стадионе «Арена Сан-Паулу» проходит матч за третье место на Кубке Америки между сборными Аргентины и Чили. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В концовке первого тайма, на 37-й минуте, между футболистами произошёл конфликт. После вылета мяча за лицевую линию между нападающим аргентинцев Лионелем Месси и полузащитником чилийцев Гари Меделем завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча Марио Альберто Диас де Вивар не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.



Повтор момента можно посмотреть в «Телеграме».

В полуфинале Кубка Америки аргентинцы проиграли Бразилии со счётом 0:2, а чилийцы потерпели разгром от Перу (0:3).