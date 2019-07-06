Ротенберг: «Локомотив» — команда легенд, хочу заслужить право играть за неё

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг дал комментарий после победы со счётом 3:2 в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

«Уже говорил ребятам, что сегодня исторический момент. В 2000 годах тоже была историческая команда, которая всё выигрывала. Я горжусь командой. Мы это сделали, два раза проигрывали именно Суперкубок. Сейчас мы сделали подарок для болельщиков. Мы остаёмся в истории. Остаётся порадовать ребят Лигой чемпионов. Слова благодарности — тренерскому штабу, всем ребятам, ну и главное — болельщикам. Сегодня была тяжёлая игра, мы проигрывали, ребята нас поддерживали. Именно благодаря им мы могли сравнять и забить победный гол. Поздравляю всех болельщиков! Если бы не вы, мы бы этого не сделали.

Не хочу сейчас говорить о сроках возвращения. Приблизительно шесть — восемь месяцев, так сказали врачи. Только что я закончил пить антибиотики, пил их шесть месяцев. Не буду врать — это самый тяжёлый момент в моей жизни.

Благодаря своим близким, а также ребятам в команде и болельщикам я очень хочу вернуться и заслужить право ещё раз выходить в майке «Локомотива» на поле, играть за неё. Сейчас это команда легенд, и выход на поле в майке «Локомотива» нужно заслужить.

Заряжать заряды вместе с болельщиками? Я стараюсь от души это делать. Мне повезло, что я попал в эту команду и что болельщики так ко мне относятся. Я стараюсь делать всё, что от меня зависит. Мы это делаем искренне. И не важно, я это делаю или кто-то другой. Мы все вместе это сделали. Я надеюсь, что сегодня болельщики за нас выпьют и за всех ребят, которые сейчас уже не с нами, — Касаева, Тарасова, Денисова. Эта наша общая победа. Надеюсь, что все сегодня порадуются. Я очень счастлив. У меня нет слов.

Как отношусь к лимиту? Без комментариев. Есть люди, которые выносят решения. Мы футболисты, должны играть. Есть люди, которые это решают», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.