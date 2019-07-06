Идову: если в ЛЧ у «Локо» будет сложная группа, мы можем преподнести сюрприз

Защитник «Локомотива» Брайан Идову высказался о победе в матче Суперкубка России с «Зенитом» (3:2), а также поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.



«Мы не зря работали на сборах, а игру перевернули из-за характера. Какой шанс уже был выиграть Суперкубок, так что желание перевернуть эту историю с трофеем было огромным. Это важный трофей, а начинать сезон с победы приятнее. В прошлом году начали с поражения, и было не очень, а тут — победа. Надеюсь, продолжим побеждать и дальше. А пока с песней «День победы» будем побеждать — пусть играет в раздевалке, будет традиция. Кто танцует круче меня в «Локо»? Эдер пластично танцует, Чорлука, а пластика присутствует у всех. Кто танцует очень плохо? Пока это Борис Ротенберг.



Есть ощущение, что в Лиге чемпионов мы сыграем лучше, чем в прошлом году. Теперь есть опыт, пусть и горький, но на ошибках делали выводы. Ну и группа должна быть живее. Тогда была группа проходимой, это получилось плохо, а если у нас будет сложная группа, то мы выложимся на максимум и можем преподнести сюрприз. Если вспомнить игры с ЦСКА, то мы играли с ними хорошо, а они «Реал» обыгрывали. Каждый может обыграть любого, главное — хорошо подготовиться. Нельзя никого недооценивать, но нас могут недооценить», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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