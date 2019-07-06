Идову: когда на 35-й минуте услышали болельщиков «Локо», у нас пошли мурашки

Защитник «Локомотива» Брайан Идову оценил поддержку со стороны болельщиков во время матча за Суперкубок России с «Зенитом», в котором его команда одержала победу со счётом 3:2.



«От стадиона впечатления хорошие, болельщики рядом с полем — это создаёт хорошую атмосферу, от стадиона только позитивные ощущения. Когда услышали болельщиков на 35-ой минуте, то у нас пошли мурашки. Дима Баринов сказал, что когда их поддержка пошла, то у нас пошла игра вперёд и мы забили дважды», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Эта победа в Суперкубке России стала для «Локомотива» третьей в истории. Ранее трофей покорялся столичной команде в 2003 и 2005 годах.



Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» со счётом 1:0.

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