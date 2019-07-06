ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Египет — ЮАР. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты Южно-Африканской Республики.
Автором единственного гола стал нападающий сборной ЮАР Тембинкоси Лорч, отправивший мяч в ворота хозяев турнира на 85-й минуте после передачи форварда Лебо Мотибы.
Национальная команда ЮАР вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с Нигерией. Сборная Египта покинула турнир.
Напомним, Египет занял первое место в группе A, одержав три победы в трёх матчах. ЮАР финишировала третьей в группе D, записав в актив одну победу. В двух других встречах команда Стюарта Бакстера потерпела два поражения.
Посмотреть турнирную сетку плей-офф Кубка африканских наций можно на «Чемпионате».
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