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Аргентина одолела Чили и завоевала бронзу Кубка Америки

Аргентина одолела Чили и завоевала бронзу Кубка Америки
Футбол / Южная Америка 0

Подошёл к концу матч за третье место на Кубке Америки, в котором встречались сборные Аргентины и Чили. Игра прошла на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу и завершилась со счётом 2:1.

Аргентинцы вышли вперёд на 12-й минуте благодаря точному удару нападающего Серхио Агуэро. Спустя 10 минут команда удвоила преимущество усилиями форварда Пауло Дибалы. На 37-й минуте после стычки с поля были удалены нападающий Аргентины Лионель Месси и полузащитник Чили Гари Медель. Во втором тайме, на 59-й минуте, чилийцы сократили разрыв в счёте — отличился хавбек Артуро Видаль, реализовавший пенальти. До конца встречи номинальным гостям так и не удалось уйти от поражения.

Напомним, в полуфинале Кубка Америки аргентинцы проиграли Бразилии со счётом 0:2, а чилийцы потерпели разгром от Перу (0:3).

Кубок Америки. За 3-е место
06 июля 2019, суббота. 22:00 МСК
Аргентина
2 : 1
Чили
1:0 – Агуэро – 12, 2:0 – Дибала – 22, 2:1 – Видаль – 59 (пен)
Удаления: Месси, 37 – Медель, 37
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