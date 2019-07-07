Кикнадзе — о молчании фанатов «Локо»: это удивило. Буду узнавать, в чём дело

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе признался, что не знает, с чем связана акция болельщиков клуба, молчавших на протяжении большей части первого тайма матча за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2).
«Это удивило, я не знаю, в чём дело, буду узнавать. Я до игры не знал, что они будут молчать. На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что ребятам легче играть, когда идёт поддержка, тем более такая, какая есть у нас на трибунах», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.
Эта победа в Суперкубке России стала для «Локомотива» третьей в истории. Ранее трофей покорялся столичной команде в 2003 и 2005 годах.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, одержав победу в финальном матче турнира с «Уралом» со счётом 1:0.
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