Кикнадзе — о молчании фанатов «Локо»: это удивило. Буду узнавать, в чём дело

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе признался, что не знает, с чем связана акция болельщиков клуба, молчавших на протяжении большей части первого тайма матча за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2).



«Это удивило, я не знаю, в чём дело, буду узнавать. Я до игры не знал, что они будут молчать. На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что ребятам легче играть, когда идёт поддержка, тем более такая, какая есть у нас на трибунах», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.



Эта победа в Суперкубке России стала для «Локомотива» третьей в истории. Ранее трофей покорялся столичной команде в 2003 и 2005 годах.



Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, одержав победу в финальном матче турнира с «Уралом» со счётом 1:0.

Сёмин: 9-го числа будет встреча с фанатами. Наверное, послушаем их претензии