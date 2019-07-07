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Гендиректор «Локомотива» предрёк Мурило попадание в сборную Бразилии

Гендиректор «Локомотива» предрёк Мурило попадание в сборную Бразилии
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе выразил уверенность, что новичок команды защитник Мурило обладает достаточным потенциалом для скорого попадания в сборную Бразилии.

«Мурило через два года будет игроком национальной сборной, в Бразилии и Европе его хорошо знают. Это известный футболист, у которого хорошее будущее, я надеюсь, и в нашей команде. Сегодня, на мой взгляд, он сыграл очень прилично, посмотрим дальше, Юрий Павлович умеет встраивать футболистов в игру, думаю, что этим трансфером мы будем гордиться», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.

22-летний Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Бразилец подписал с российским клубом пятилетний контракт.

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