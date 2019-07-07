Джорджевич: самое главное — чемпионат, который «Зениту» нужно выиграть

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прокомментировал поражение со счётом 2:3 в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» и рассказал о настрое команды на чемпионат страны.

«Думаю, что «Локомотив» лучше вошёл в игру и быстро забил. На мой взгляд, в первом тайме они были лучше. В концовке нам удалось забить, и это было здорово, это придало нам сил во втором тайме. Мы забили второй, могли забивать третий, но не получилось. И в тот момент, когда казалось, что «Локомотив» уже не сможет вернуться в игру, они сравняли. А потом забили третий — это был шок для нас.

Нам не хватило физики? Со стороны виднее. Наверное, некоторым игрокам сегодня было непросто, да и игра была тяжёлой — против хорошего соперника. В концовке нам показалось, что они устали, что кубок наш, но они забили второй гол, а потом через несколько минут третий. После этого мы не смогли вернуться в игру.

Настрой на Премьер-Лигу как всегда максимальный. Знаем, что самое главное — это чемпионат, который нам нужно выиграть. В первом туре играем дома с «Тамбовом», должны выигрывать», — приводит слова Джорджевича пресс-служба «Зенита».